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УФАС Подмосковья оштрафовало ООО «Сфера» на 1 млн руб за сговор на торгах
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УФАС Подмосковья оштрафовало ООО «Сфера» на 1 млн руб за сговор на торгах 

РИАМО 56 минут назад
Фото: РИАМО
Фирма «Сфера» оштрафована на 1 миллион рублей за участие в картельном сговоре на торгах с участием ряда медицинских учреждений, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.
Ранее управление возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Сфера» в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных торгах, проводимых ГБУЗ Республики Мордовия, ГБУЗ Республики Башкортостан, комитетом государственного заказа правительства Хабаровского края, а также другими медицинскими учреждениями.
«Московское областное УФАС России признало ООО «Сфера» нарушившим пункт 2 части 1 статьи 11 ФЗ «О защите конкуренции» и приняла решение о передаче материалов для привлечения общества и его должностных лиц к административной ответственности в соответствии с частью 2 статьи 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — говорится в сообщении.
В отношении ООО «Сфера» вынесено постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении на сумму более 1 миллиона рублей.
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