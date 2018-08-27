Российский уголь «польется» на восток

МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Угольная промышленность России вскоре может побить советский рекорд по добыче, сообщил глава Минэнерго Александр Новак в ходе заседания президентской комиссии по ТЭК. В 2018 году показатель составит более 420 миллионов тонн, что превысит рекорд советского времени 1988 года.

В то же время свыше 200 миллионов тонн составит экспорт. И хотя в западном направлении перспективы РФ представляются пока крайне ограниченными из-за планов стран ЕС по сокращению потребления угля, где доля РФ составляет почти 40%, то по восточному направлению в дальнейшем возможно удвоение объема экспорта.

Перспективы российского угля выглядят вполне впечатляющими, говорят опрошенные агентством «Прайм» аналитики. Несмотря на то что в мире идет глобальная борьба с угольной генерацией, добыча и экспорт все равно будут расти. И если поставки на европейский рынок ограничены из-за межтопливной конкуренции со стороны газа, то на рынках АТР, где газ еще не упрочил свои позиции, российским угольщикам будет где развернуться.

ПЕРСПЕКТИВЫ УГЛЯ

"Происходило это в основном за счет роста газификации страны, когда на внутреннем рынке, особенно в европейской ее части уголь не выдерживал конкуренции с дешевым и экологически чистым газом", — замечает он. В то же время в районах Сибири и Дальнего Востока ввиду низкой доли газификации уголь играет значительную роль и занимает существенную долю в общем энергопотреблении.

"Именно в этих районах и в будущем будет возрастать потребление угля", — полагает он.

Что касается мировых рынков сбыта, то здесь ситуация также разнится, отмечает Подлевских.

"В западном направлении поставки угля стагнируют, в первую очередь, за счет прохладного отношения к угольной генерации в Европе. Это происходит, в том числе и за счет массированных поставок газа европейским потребителям. "Газпром" фактически смог устроить «угольную паузу» не только потребителям европейской части нашей страны, но и всей Европе", — отмечает он.

По его словам, поставки угля в европейскую часть Евразии являются менее рентабельными, чем поставки газа. «Поэтому перспективы поставок угля в западном направлении выглядят достаточно туманными, особенно с учетом целенаправленной борьбы европейских потребителей с угольной генерацией», — поясняет он, добавляя, что в таких условиях для России становится все более важным экспорт угля в восточном направлении.

На европейском рынке российский уголь занимает около 40%, но возможности наращивать экспорт почти нет из-за политики сокращения выработки электроэнергии за счет угольных электростанций, говорит ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков . «Впрочем, Европа будет наращивать потребление газа, а высвобождаемые объемы угля могут быть направлены на азиатский рынок», — полагает он.

Наиболее очевидным направлением экспорта угля является Китай, Япония, Южная Корея и Индия, говорит Кочетков. Причем самым перспективным для РФ будет рынок Китая, где реализуется программа сокращения производства собственного угля и стали с целью снижения вредных выбросов в атмосферу, поясняет он. По его словам, несмотря на нацеленность страны на отказ от использования угля, энергетика Китая и остальных упомянутых стран продолжит в значительной степени зависеть от угольных электростанций.

"Более того, потребление электроэнергии растет, новая альтернативная и атомная энергетика не справляются с возникающей нагрузкой. Поэтому есть перспективы роста экспорта угля", — замечает он.

Тем более, что в последние годы именно страны АТР стали наиболее перспективным для поставок российского угля, говорит Подлевских. «Именно в эти страны активно растет экспорт. Известно, что за последние пару десятков лет многократно выросли поставки российского угля в Индию и Китай», — уточняет он. В дальнейшем можно прогнозировать на многие годы рост спроса на российский уголь как в регионе в целом, так и в особенности в указанных странах, поясняет аналитик.

УГОЛЬНЫЙ СЮРПРИЗ

На протяжении последних 18 лет Россия демонстрировала увеличение добычи угля, которое происходило в основном за счет опережающего роста экспорта, замечает Подлевских, уточняя, что сейчас РФ по экспорту угля занимает третье место в мире, после Австралии и Индонезии.

"За счет роста экспорта страна смогла возродить угольную промышленность и вплотную приблизиться к уровням добычи, зафиксированным до развала СССР", — замечает он.

По его подсчетам, экспортные поставки угля дают РФ выручку около 20 миллиардов долларов, которая позволяет обеспечить занятость в отрасли, загрузить железные дороги, пополнить бюджет. «Так, только дополнительные поставки более десятка миллионов тонн угля в 2018 году обеспечат дополнительные поступления в бюджет сотен миллионов долларов», — говорит Подлевских.

В текущем году спрос на уголь в Азии особенно высокий из-за жаркой погоды, что привело к максимальным ценам за последние семь лет, добавляет Кочетков. Индикативные контракты на поставку австралийского термического угля превышали стоимость в 120 долларов за тонну.

"Соответственно, российские экспортеры угля могут рассчитывать на выручку в размере до 10 миллиардов долларов на азиатском направлении", — заключил он.