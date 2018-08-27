Первое правило государственных банков: никому не рассказывать о госучастии

Центробанк и ФАС опубликовали на сайте ЦБ совместное письмо, где посоветовали кредитным организациям не привлекать внимание клиентов к тому, что в капитале банка участвует государство. Речь идет о рекламе.

Такая информация может создавать впечатление, что эти организации надежнее, чем их частные конкуренты. Все это ведет к возникновению нерыночных преимуществ, сообщается в письме. Такая рекомендация логична, потому что при любом кризисе в российской банковской системе неизбежно происходит переход вкладчиков в госбанки, говорит ведущий методолог «Эксперт РА» Юрий Беликов:

— Идет перераспределение ресурсов в топ-10 банков, основная доля которого представлена госбанками. Это не является какой-то недобросовестной конкуренцией, вполне нормальное рыночное мерило устойчивости. К сожалению, статистика показывает большую дефолтность у частных кредитных организаций, которых было в нашем секторе большинство. Очевидно, что все эти рекомендации не упоминать о госучастии кредитной организации направлены на то, чтобы как-то поддержать курс Банка России на борьбу с огосударствлением банковского сектора. Реальность такова, что и так около 70% сектора сейчас приходится на госбанки, поэтому эти меры пока представляются не слишком убедительными.

— Есть какое-то влияние санкций — попытка лишний раз не светить эти банки с госучастием?

— Связи с санкциями лично я тут не прослеживаю никакой. Есть курс на повышение конкуренции. Он был принят ЦБ еще до введения санкций в отношении России.

Евгений Коган. Всем и так известно, какие организации с госучастием, а какие нет, поэтому подобные рекомендации излишни, считает президент компании «Московские партнеры», профессор ВШЭ

Евгений Коган управляющий директор компании «Московские партнеры» «Пиши ты не пиши, но по большому счету это выглядит, как детская игра в жмурки. Ну, давайте поиграем, но как бы толку от этого никакого. И так все понятно — где кто спрятался. Что касается санкционных моментов, если люди держат деньги, например, в Сбере и в ВТБ , и это рубли или депозиты рублевые, или деньги на текущих рублевых счетах, всем понятно, что могут быть теоретически проблемы от санкций у этих банков или у других банков, похожих только по их корреспондентским счетам — там, где долларовые активы. Там же, где речь идет исключительно о рублевых операциях, санкции на это никак не влияют. Что касается валютных счетов, депозитов, можно предположить, что будет предложено закрыть корреспондентские счета крупным российским банкам. Я не думаю, что заморозят деньги, потому что это уже, извините, casus belli (военный инцидент, повод для объявления войны — Business FM ) практически. А вот с точки зрения просто попросить их закрыть свои корсчета — могут. Некоторые страны это уже проходили, когда банки этих стран им закрывали просто-напросто корсчета в долларах. Так они работали через евровые корсчета. В крайнем случае, держатели валютных счетов вынуждены будут перейти на счета в евро».

В июле первый зампред ЦБ Сергей Швецов отмечал, что участились случаи, когда организации в рекламе и на официальных сайтах акцентируют, что они находятся под госконтролем. Например, это касается рекламных роликов «Почта банка» и Россельхозбанка