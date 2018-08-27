Мобильный пункт акции «Семья помогает семье: готовимся к школе!» открылся в районе Якиманка

Он будет работать до 31 августа.

Главная цель такого мероприятия — оказание дополнительной социальной помощи многодетным и малоимущим семьям.

Мобильный пункт расположен по следующему адресу: улица Большая Полянка, дом 28.

— Он работает в нашем районе с 23 августа, закрывался на выходные и с 27 августа вновь продолжил свою работу. Желающие смогут принести туда канцелярские товары, одежду или обувь, — проинформировал сотрудник филиала «Якиманка» Территориального центра социального обслуживания «Таганский» Алексей Мареев.

Он добавил, акция проходит по всей Москве. В городе работают около 206 мобильных пунктов. Отметим, что на площадках акции организуют праздничные программы, где проведут различные викторины и конкурсы.