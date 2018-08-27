Ещё
Мобильный пункт акции «Семья помогает семье: готовимся к школе!» открылся в районе Якиманка
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.30
$
67.39
78.15
78.49
Прогноз
03.09 – 10.09
$
69.76
77.01
Индексы и котировки Brent
75.87
–0.17 Золото
1211.93
+0.38 РТС
1080.65
–0.04
Динамика валют
EUR / USD
27.08
1.1672
+0.0261
13.08
1.1411
26.08
21.08
16.08

Мобильный пункт акции «Семья помогает семье: готовимся к школе!» открылся в районе Якиманка 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 35 минут назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Он будет работать до 31 августа.
Главная цель такого мероприятия — оказание дополнительной социальной помощи многодетным и малоимущим семьям.
Мобильный пункт расположен по следующему адресу: улица Большая Полянка, дом 28.
— Он работает в нашем районе с 23 августа, закрывался на выходные и с 27 августа вновь продолжил свою работу. Желающие смогут принести туда канцелярские товары, одежду или обувь, — проинформировал сотрудник филиала «Якиманка» Территориального центра социального обслуживания «Таганский» Алексей Мареев.
Он добавил, акция проходит по всей Москве. В городе работают около 206 мобильных пунктов. Отметим, что на площадках акции организуют праздничные программы, где проведут различные викторины и конкурсы.
Префектура Центрального административного округа г. Москвы: последние новости
Правительство Москвы приняло предложение ЕР по обеспечению жильем инвалидов-колясочников В Москве в 2,5 раза выросла популярность единой учетно-регистрационной процедуры в первом полугодии 2018 года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России появился новый омбудсмен268
«Стратегический план»: Путин нашел замену доллару977
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Рублю предсказали черный понедельник488
Россия решила напугать США рублем39
Видео
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
09:11
Москва получит преимущества при пенсионной реформе
Личный счет
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
01:53
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Экономика
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
02:59
Меркель ищет альтернативу российскому газу
Экономика Статьи
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение