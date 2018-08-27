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Омская область намерена исследовать рынок Узбекистана
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Омская область намерена исследовать рынок Узбекистана 

Rambler News Service 19 минут назад
«Агентство развития и инвестиций Омской области» разместило аукцион по выбору подрядчика для исследования рынка Узбекистана с целью поставки туда произведенной в регионе продукции, пишет Gorod55.ru со ссылкой на портал госзакупок.
Начальная (максимальная) стоимость контракта на исследование рынка Узбекистана составит $2 тыс. Исследования помогут региону определиться с объемами сбыта местной продукции в иностранном государстве.
На торги уже заявился первый участник, компания AFS-Research, расположенная в Ташкенте.
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