Что нужно было сделать русскому, чтобы добыть неразменный рубль

На Руси считали, что неразменным рублем владеет нечистая сила и выпускает его из рук лишь один раз в год — в ночь под Новый год. Особенность неразменного рубля состоит в следующем: что бы на него ни покупали, он, едва владелец выйдет из лавки, вновь окажется у него в кармане.