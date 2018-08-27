Что нужно было сделать русскому, чтобы добыть неразменный рубль 

На Руси считали, что неразменным рублем владеет нечистая сила и выпускает его из рук лишь один раз в год — в ночь под Новый год. Особенность неразменного рубля состоит в следующем: что бы на него ни покупали, он, едва владелец выйдет из лавки, вновь окажется у него в кармане.
Только каждый раз при покупке у продавца непременно надо брать сдачу, хоть бы и одну копейку. Если владелец рубля забудет это сделать, то рубль вновь вернется к злым духам. Чтобы добыть неразменный рубль, по поверьям, нужно было в ночь на Новый год посадить в мешок черного кота и крепко завязать мешок на семь узлов, но не веревкой, а концами самого мешка и выйти в полночь на перекресток. К искателю удачи должен подойти посланник нечистой силы и просить у него продать кота, предлагая баснословные суммы, на что продавцу соглашаться не стоит. Нужно просить только неразменный рубль. Едва получив монету, продавцу следовало бежать домой как можно быстрее и не оглядываться. В это время дьявол старается развязать узлы мешка, и если это ему удастся прежде, чем продавец дотронется до двери своего дома, хотя бы пальцем, то разорвет человека на куски. В противном случае продавец кота становился обладателем неразменного рубля. Сюжет о «неразменном рубле» использовал в одноименной повести Николай Лесков: «Есть поверье, будто волшебными средствами можно получить неразменный рубль, то есть такой рубль, который, сколько раз его не выдавай, он все-таки опять является целым в кармане. Но для того чтобы добыть такой рубль, нужно претерпеть большие страхи». А в повести Стругацких «Понедельник начинается в субботу» милиционер арестовывал главного героя за то, что тот «экспериментировал» со случайно найденным неразменным рублем, скупая на площади небольшого советского городка газировку, спички и газеты.