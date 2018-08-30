Рынок акций Греции закрылся падением, Athens General Composite снизился на 0,44%

Investing.com — Фондовый рынок Греции завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов финансов, розничной торговли и химической промышленности.

На момент закрытия на фондовой бирже Афин Athens General Composite снизился на 0,44%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Athens General Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Reds (AT:CAMr), которые подорожали на 0,080 п. (9,41%), закрывшись на отметке в 0,935. Котировки Terna Energy (AT:TENr) выросли на 0,200 п. (3,39%), завершив торги на уровне 6,100. Бумаги Crete Plastics SA (AT:PLAKR) выросли в цене на 0,400 п. (2,88%), закрывшись на отметке 14,300.

Лидерами падения стали акции Intracom Constructions Technical and Steel Constructions SA (AT:INCr), цена которых упала на 0,100 п. (6,25%), завершив сессию на отметке 1,500. Акции Intralot (AT:INLr) поднялись на 0,034 п. (4,47%), закрывшись на уровне 0,727, а Ellaktor SA (AT:HELr) снизились в цене на 0,058 п. (3,15%) и завершили торги на отметке 1,782.

На фондовой бирже Афин количество подешевевших бумаг (55) превысило количество закрывшихся в плюсе (37), а котировки 19 акций практически не изменились.

Котировки акций Terna Energy (AT:TENr) выросли до максимума, подорожав на 3,39%, 0,200 п., и завершили торги на отметке 6,100.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре потерял 0,40%, или 4,90, достигнув отметки $1.206,60 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре выросли на 0,39%, или 0,27, до $69,78 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре подорожали на 0,46%, или 0,36, до отметки $77,82 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,40% до 1,1660, а котировки EUR/GBP упали на 0,27%, достигнув отметки 0,8964.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,26% до 94,71.