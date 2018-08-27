Рынок акций Греции закрылся ростом, Athens General Composite прибавил 1,58%

Investing.com — Фондовый рынок Греции завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов банковских услуг, коммунальных услуг и здравоохранения.

На момент закрытия на фондовой бирже Афин Athens General Composite вырос на 1,58%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Athens General Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Piraeus Bank SA (AT:BOPr), которые подорожали на 0,148 п. (6,38%), закрывшись на отметке в 2,466. Котировки Public Power (AT:DEHr) выросли на 0,08 п. (4,85%), завершив торги на уровне 1,73. Бумаги Ellaktor SA (AT:HELr) выросли в цене на 0,078 п. (4,68%), закрывшись на отметке 1,746.

Лидерами падения стали акции Reds (AT:CAMr), цена которых упала на 0,030 п. (3,61%), завершив сессию на отметке 0,800. Акции Athens Medical (AT:AMCr) поднялись на 0,030 п. (2,29%), закрывшись на уровне 1,280, а Selonda Aquaculture SA (AT:SELr) снизились в цене на 0,0018 п. (1,97%) и завершили торги на отметке 0,0896.

На фондовой бирже Афин количество подорожавших бумаг (77) превысило количество закрывшихся в минусе (30), а котировки 9 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре прибавил 0,26%, или 3,10, достигнув отметки $1.216,40 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре снизились на 0,04%, или 0,03, до $68,69 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре подорожали на 0,09%, или 0,07, до отметки $76,20 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,43% до 1,1673, а котировки EUR/GBP повысились на 0,17%, достигнув отметки 0,9060.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,37% до 94,73.