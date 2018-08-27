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ЦБ РФ изменит требования к составу и структуре активов инвестфондов
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ЦБ РФ изменит требования к составу и структуре активов инвестфондов 

Вести Экономика 48 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 27 августа — «Вести. Экономика». Российский центробанк внесет изменения в действующие требования к составу и структуре активов инвестиционных фондов, предназначенных для неквалифицированных инвесторов, соответствующий проект указания ЦБ РФ опубликован на сайте регулятора.
EPA/MAXIM SHIPENKOV
Документ предусматривает, что совокупный объем вложений в ценные бумаги и производные финансовые инструменты, предназначенные только для квалифицированных инвесторов, не должен превышать 40% стоимости активов фонда, относящегося к категории фондов рыночных финансовых инструментов. Также предусматривается приобретение таких активов только при условии, что это прямо предусмотрено инвестиционной декларацией фонда.
В соответствии с действующими требованиями стоимость вложений в одно юридическое лицо не должна превышать 15% стоимости активов инвестиционного фонда. В целях снижения концентрационных рисков проект указания предусматривает постепенное снижение такого лимита до 10% стоимости активов инвестфонда к 1 января 2021 года.
При этом для индексных фондов в случаях, если инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда (ПИФ) предусматривает, что отклонение значения доходности инвестиционного пая от доходности фондового индекса по итогам каждых 20 рабочих дней не превышает 0,04%, то доля вложений в одно юридическое лицо может составлять не более 20% стоимости активов инвестфонда.
Аналогичные требования устанавливаются также для стоимости ценных бумаг одного субъекта РФ, муниципального образования, государственных ценных бумаг одного иностранного государства.
Вводятся дополнительные возможности для приобретения в состав активов инвестфонда для неквалифицированных инвесторов ценных бумаг иностранного инвестиционного фонда. В случае, если информация об активах, в которые инвестировано имущество иностранного инвестфонда, не раскрывается, ценные бумаги такого иностранного фонда могут включаться в состав активов фонда при условии, что такие ценные бумаги могут приобретаться неквалифицированными инвесторами и такой инвестфонд имеет разрешение на осуществление деятельности на территории всех государств-членов Европейского Союза и его деятельность регулируется законодательством ЕС.
Планируется, что указание ЦБ «О внесении изменений в Указание Банка России от 5 сентября 2016 года № 4129-У „О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов“ вступит в силу в четвертом квартале 2018 года.
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