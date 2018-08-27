Саудовская Аравия отказалась от IPO Saudi Aramco из-за вмешательства короля

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд вмешался в подготовку IPO нефтяной государственной компании Saudi Aramco, после чего власти страны решили отказаться от размещения акций. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники.

По данным издания, не так давно король встретился с членами семьи, руководством местных нефтяных компаний и банкирами.

В ходе встречи ее участники убедили короля Саудовской Аравии в том, что проведение IPO лишь подорвет экономическую ситуацию в королевстве. По мнению собеседников лидера страны, основной проблемой является необходимость публичного раскрытия информации о финансах Saudi Aramco.

Запланированное проведение IPO должно быть принести Саудовской Аравии около $100 млрд Идею предложил наследный принц, 32-летний Мухаммад ибн Салман, который фактически возглавляет страну.

Власти Саудовской Аравии были готовы разместить на фондовом рынке до 5% акций национальной нефтяной компании Saudi Aramco. IPO уже обсудили с представителями международных бирж и банков, а также с президентом США Дональдом Трампом

Отмена IPO может стать серьезным ударом по программе реформ наследного принца Vision 2030, целью которой является преобразование экономики Саудовской Аравии, полностью зависящей от нефтяных доходов.