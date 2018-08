Рынок акций Турции закрылся ростом, BIST 100 прибавил 2,83% 

Investing.com — Фондовый рынок Турции завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов лизинга, оптовой и розничной торговли и технологий.

На момент закрытия на фондовой бирже Стамбула BIST 100 вырос на 2,83%.

В лидерах роста среди компонентов индекса BIST 100 по итогам сегодняшних торгов были акции Celebi Hava Servisi AS (IS:CLEBI), которые подорожали на 4,06 п. (9,28%), закрывшись на отметке в 47,80. Котировки Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS Class D (IS:KRDMD) выросли на 0,330 п. (8,25%), завершив торги на уровне 4,330. Бумаги TAV Havalimanlari Holding (IS:TAVHL) выросли в цене на 1,84 п. (6,73%), закрывшись на отметке 29,18.

Лидерами падения стали акции Dogan Sirketler Grubu Holding AS (IS:DOHOL), цена которых упала на 0,050 п. (3,62%), завершив сессию на отметке 1,330. Акции Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayi AS (IS:AEFES) поднялись на 0,38 п. (1,66%), закрывшись на уровне 22,46, а Turkcell Iletisim Hizmetleri AS ORD (IS:TCELL) снизились в цене на 0,04 п. (0,35%) и завершили торги на отметке 11,31.