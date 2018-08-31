Рынок акций Польши закрылся падением, WIG30 снизился на 0,66%

Investing.com — Фондовый рынок Польши завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов строительства, сырья и девелоперских компаний.

На момент закрытия на Варшавской фондовой бирже WIG30 снизился на 0,66%.

В лидерах роста среди компонентов индекса WIG30 по итогам сегодняшних торгов были акции Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (WA:PZU), которые подорожали на 0,41 п. (0,93%), закрывшись на отметке в 44,48. Котировки Kernel Holding (WA:KER) выросли на 0,35 п. (0,71%), завершив торги на уровне 49,45. Бумаги Zaklady Azotowe W Tarnowie (WA:ATTP) выросли в цене на 0,18 п. (0,48%), закрывшись на отметке 38,00.

Лидерами падения стали акции CCC (WA:CCCP), цена которых упала на 9,80 п. (4,35%), завершив сессию на отметке 215,60. Акции Lpp (WA:LPPP) поднялись на 215,00 п. (2,28%), закрывшись на уровне 9.205,00, а Cdproject (WA:CDR) снизились в цене на 4,40 п. (2,09%) и завершили торги на отметке 206,00.

На Варшавской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (263) превысило количество закрывшихся в плюсе (171), а котировки 181 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре потерял 0,58%, или 0,41, достигнув отметки $69,84 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре снизились на 0,31%, или 0,24, до $77,78 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 0,05%, или 0,60, до отметки $1.205,60 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/PLN снизилась на 0,09% до 4,2970, а котировки USD/PLN повысились на 0,56%, достигнув отметки 3,7059.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,49% до 95,10.