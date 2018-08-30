Рынок акций Польши закрылся падением, WIG30 снизился на 1,07%

Investing.com — Фондовый рынок Польши завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов телекоммуникаций, энергетики и сырья.

На момент закрытия на Варшавской фондовой бирже WIG30 снизился на 1,07%.

В лидерах роста среди компонентов индекса WIG30 по итогам сегодняшних торгов были акции Eurocash SA (WA:EUR), которые подорожали на 0,72 п. (3,62%), закрывшись на отметке в 20,62. Котировки Pgnig sa (WA:PGN) выросли на 0,13 п. (2,28%), завершив торги на уровне 5,82. Бумаги Asseco Poland (WA:ACPP) выросли в цене на 0,08 п. (0,17%), закрывшись на отметке 46,30.

Лидерами падения стали акции Cdproject (WA:CDR), цена которых упала на 9,40 п. (4,28%), завершив сессию на отметке 210,40. Акции OrangePL (WA:OPL) поднялись на 0,13 п. (2,60%), закрывшись на уровне 4,87, а Cyfrplsat (WA:CPS) снизились в цене на 0,48 п. (2,08%) и завершили торги на отметке 22,60.

На Варшавской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (241) превысило количество закрывшихся в плюсе (165), а котировки 208 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре прибавил 0,60%, или 0,42, достигнув отметки $69,93 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре выросли на 0,45%, или 0,35, до $77,81 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,55%, или 6,70, до отметки $1.204,80 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/PLN выросла на 0,27% до 4,3011, а котировки USD/PLN повысились на 0,78%, достигнув отметки 3,6925.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,34% до 94,78.