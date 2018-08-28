Рынок акций Польши закрылся ростом, WIG30 прибавил 0,73%

Investing.com — Фондовый рынок Польши завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов СМИ, энергетики и информационных технологий.

На момент закрытия на Варшавской фондовой бирже WIG30 подорожал на 0,73%, достигнув 3-месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса WIG30 по итогам сегодняшних торгов были акции Lpp (WA:LPPP), которые подорожали на 390,00 п. (4,28%), закрывшись на отметке в 9.500,00. Котировки Cdproject (WA:CDR) выросли на 7,20 п. (3,40%), завершив торги на уровне 219,20. Бумаги Asseco Poland (WA:ACPP) выросли в цене на 1,04 п. (2,27%), закрывшись на отметке 46,92.

Лидерами падения стали акции Jastrzebska Spolka Weglowa (WA:JSW), цена которых упала на 1,80 п. (2,22%), завершив сессию на отметке 79,10. Акции Bank Millenium SA (WA:MILP) поднялись на 0,17 п. (1,85%), закрывшись на уровне 9,00, а Kernel Holding (WA:KER) снизились в цене на 0,90 п. (1,77%) и завершили торги на отметке 50,00.

На Варшавской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (211) превысило количество закрывшихся в плюсе (211), а котировки 185 акций практически не изменились.

Котировки акций Cdproject (WA:CDR) выросли до исторического максимума, подорожав на 3,40%, 7,20 п., и завершили торги на отметке 219,20.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре потерял 0,26%, или 0,18, достигнув отметки $68,69 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре выросли на 0,20%, или 0,15, до $76,65 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,11%, или 1,30, до отметки $1.214,70 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/PLN снизилась на 0,05% до 4,2676, а котировки USD/PLN упали на 0,42%, достигнув отметки 3,6410.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,24% до 94,44.