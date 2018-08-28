Ещё
Рынок акций Польши закрылся ростом, WIG30 прибавил 0,73%
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.61
$
67.77
79.21
79.25
Прогноз
03.09 – 10.09
$
67.20
78.50
Индексы и котировки Brent
75.90
–0.51 Золото
1208.36
–0.02 РТС
1078.28
+0.10
Динамика валют
EUR / USD
28.08
1.1722
+0.0377
14.08
1.1344
27.08
22.08
17.08

Рынок акций Польши закрылся ростом, WIG30 прибавил 0,73% 

Investing.com Россия 22 минуты назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Польши завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов СМИ, энергетики и информационных технологий.
На момент закрытия на Варшавской фондовой бирже WIG30 подорожал на 0,73%, достигнув 3-месячного максимума.
В лидерах роста среди компонентов индекса WIG30 по итогам сегодняшних торгов были акции Lpp (WA:LPPP), которые подорожали на 390,00 п. (4,28%), закрывшись на отметке в 9.500,00. Котировки Cdproject (WA:CDR) выросли на 7,20 п. (3,40%), завершив торги на уровне 219,20. Бумаги Asseco Poland (WA:ACPP) выросли в цене на 1,04 п. (2,27%), закрывшись на отметке 46,92.
Лидерами падения стали акции Jastrzebska Spolka Weglowa (WA:JSW), цена которых упала на 1,80 п. (2,22%), завершив сессию на отметке 79,10. Акции Bank Millenium SA (WA:MILP) поднялись на 0,17 п. (1,85%), закрывшись на уровне 9,00, а Kernel Holding (WA:KER) снизились в цене на 0,90 п. (1,77%) и завершили торги на отметке 50,00.
На Варшавской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (211) превысило количество закрывшихся в плюсе (211), а котировки 185 акций практически не изменились.
Котировки акций Cdproject (WA:CDR) выросли до исторического максимума, подорожав на 3,40%, 7,20 п., и завершили торги на отметке 219,20.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре потерял 0,26%, или 0,18, достигнув отметки $68,69 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре выросли на 0,20%, или 0,15, до $76,65 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,11%, или 1,30, до отметки $1.214,70 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/PLN снизилась на 0,05% до 4,2676, а котировки USD/PLN упали на 0,42%, достигнув отметки 3,6410.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,24% до 94,44.
Investing.com Россия: последние новости
Китайский юань подорожал в ответ на поддержку Народным банком Китая Индекс S&P 500 на открытии торгов впервые превысил 2900 Рынок акций Греции закрылся ростом, Athens General Composite прибавил 1,58%
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель вернула США бумеранг газовой зависимости от РФ1
Мировые рынки погружаются в хаос553
Трамп нанес решающий удар по рублю1102
Путин анонсировал важное заявление по пенсионной реформе415
Клепач спрогнозировал курс рубля к концу года222
Видео
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
24:57
Мировые рынки погружаются в хаос
Рынки
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
09:11
Москва получит преимущества при пенсионной реформе
Личный счет
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
01:53
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Экономика
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
02:59
Меркель ищет альтернативу российскому газу
Экономика Статьи
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение