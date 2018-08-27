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Рынок акций Польши закрылся ростом, WIG30 прибавил 2,34%
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Рынок акций Польши закрылся ростом, WIG30 прибавил 2,34% 

Investing.com Россия 42 минуты назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Польши завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов сырья, банковских услуг и телекоммуникаций.
На момент закрытия на Варшавской фондовой бирже WIG30 поднялся на 2,34%, достигнув 3-месячного максимума.
В лидерах роста среди компонентов индекса WIG30 по итогам сегодняшних торгов были акции Jastrzebska Spolka Weglowa (WA:JSW), которые подорожали на 6,90 п. (9,32%), закрывшись на отметке в 80,90. Котировки KGHM Polska Miedz SA (WA:KGH) выросли на 3,63 п. (4,12%), завершив торги на уровне 91,75. Бумаги PGE Polska (WA:PGE) выросли в цене на 0,35 п. (4,05%), закрывшись на отметке 8,99.
Лидерами падения стали акции Play Communications SA (WA:PLY), цена которых упала на 0,22 п. (1,00%), завершив сессию на отметке 21,78. Акции Kernel Holding (WA:KER) поднялись на 0,20 п. (0,39%), закрывшись на уровне 50,90, а Grupa lotos sa (WA:LTSP) снизились в цене на 0,08 п. (0,11%) и завершили торги на отметке 70,38.
На Варшавской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (244) превысило количество закрывшихся в минусе (203), а котировки 182 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре потерял 0,04%, или 0,03, достигнув отметки $68,69 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре выросли на 0,16%, или 0,12, до $76,25 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 0,20%, или 2,40, до отметки $1.215,70 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/PLN снизилась на 0,22% до 4,2674, а котировки USD/PLN упали на 0,67%, достигнув отметки 3,6552.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,38% до 94,72.
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