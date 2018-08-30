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Неопределенность на азиатских площадках задают нейтральный внешний фон перед торгами в РФ
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Неопределенность на азиатских площадках задают нейтральный внешний фон перед торгами в РФ 

Прайм + ещё 5 1 час назад
В среду рублевый индекс МосБиржи прибавил 1,39%, долларовый индекс РТС на фоне роста доллара вырос меньше, на 0,62%. Среди лидеров роста — «Мегафон» (+12,99%) и «Сафмар» (+6,08%). Утренняя стабильность нефтяных котировок и неопределенность на азиатских площадках задают нейтральный внешний фон перед открытием российского фондового рынка. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2325-2370 пунктов, по индексу РТС — 1075-1095 пунктов.
А рубль по-прежнему оставался под давлением. По итогам дня на МосБирже, доллар с расчетами «на завтра» подрожал до 67,9400 руб. (+7 коп.), а европейская валюта выросла до 79,5850 руб. (+23,5 коп.). Сегодня рубль может продолжить реагировать на внешнюю повестку и санкционные факторы через операции иностранных инвесторов, и продолжит игнорировать дорогую нефть. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 67,3-68,6 руб., для европейской валюты — 78,8-80,4 руб.
Котировки нефти в среду продолжили прерванный во вторник рост, оказавшись на максимумах с 11 июля. Вчерашние торги стартовали с отметки $76,3 за баррель марки Brent, и после утреннего снижения ниже $76 перешли к уверенному росту, достигнув к концу дня $77,6. Этот рост был поддержан статистикой Управления энергетической информации Минэнерго США. Она показала снижение запасов нефти за неделю на 2,6 млн баррелей, тогда как рынки ожидали снижения лишь на 0,7 млн баррелей. Утром четверга нефть стояла практически на месте, около $77,5-$77,6 за бочку. Вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для сорта Brent $76,7-$78,3 за баррель. По прогнозам Альпари, среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $70,5-79,3.
Прайм: последние новости
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