Рынок акций РФ откроется нейтрально, рубль подешевеет на смешанном фоне

Небольшое снижение цен на нефть будет оказывать давление на отечественную валюту.

ИНДЕКСЫ

Виталий Манжос из ИК «Алго Капитал» ожидает негативного открытия индекса Мосбиржи с незначительным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 2315-2320 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2300, 2290 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2330, 2350 пунктов, указывает он.

"Растущие азиатские индексы и умеренное снижение нефтяных котировок дают противоположные сигналы перед открытием российского рынка акций, от которого мы ждем нейтрального начала торгов вблизи вчерашних уровней", — комментирует Вадим Иосуб из «Альпари».

Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2295-2340 пунктов, по индексу РТС — 1065-1090 пунктов, прогнозирует он.

ВАЛЮТА

"Сегодня главным событием для нашего рынка может стать аукцион по размещению ОФЗ. Вероятно, сегодня движение рубля за доллар в диапазоне 67,65-68,25", — комментирует Константин Кочергин из банка «Восточный».

Сегодня добавляется негатив со стороны котировок нефти, которые демонстрируют умеренное снижение, отмечает Иосуб. На этом фоне аналитик ожидает продолжение снижения рубля. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 67,2-68,5 рубля, для европейской валюты — 78,6-80,1 рубля, говорит он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Американские фондовые индексы завершили торги вторника в основном ростом на фоне позитива относительно торговых договоренностей, а также планов по переговорам США с партнерами по НАФТА.

Фьючерсы на американские индексы снижаются в пределах 0,14-0,24%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме Китая, растут: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai снижается на 0,42%, гонконгский Hang Seng Index поднмается на 0,06%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,67%, японский Nikkei 225 — на 0,15%.

Стоимость нефти колеблется на уровне 76,11 доллара за баррель по марке Brent (минус 0,24% к предыдущим торгам).

Курс евро колеблется на уровне 1,1677 доллара против 1,1692 — уровня предыдущего закрытия торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ Российский рынок акций закрылся разнонаправленно на фоне ослабления рубля.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,14% — до 2316,28 пункта, индекс РТС снизился на 0,54%, до 1078,28 пункта.