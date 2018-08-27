«Сибур» определится с проведением IPO в конце сентября

«Сибур» примет решение о целесообразности проведения первичного публичного размещения (IPO) в конце сентября 2018 года сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Компания обсуждает вариант размещения около 10-15% акций, основная часть которых принадлежит Леониду Михельсону . Стоимость размещения акций оценивается в $2-2,5 млрд

«Предложение будет изучено компанией в течение следующих нескольких недель. Потом они решат, что делать», — отметил источник издания.

По его словам, размещение может произойти в этом году.