«Сибур» определится с проведением IPO в конце сентября 

«Сибур» примет решение о целесообразности проведения первичного публичного размещения (IPO) в конце сентября 2018 года сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.
Компания обсуждает вариант размещения около 10-15% акций, основная часть которых принадлежит Леониду Михельсону. Стоимость размещения акций оценивается в $2-2,5 млрд
«Предложение будет изучено компанией в течение следующих нескольких недель. Потом они решат, что делать», — отметил источник издания.
По его словам, размещение может произойти в этом году.
По данным Financial Times, переговоры по организации IPO проходят с JP Morgan, Citi, Goldman Sachs и Газпромбанком.