Промежуточные финансовые результаты «Газпрома» оказались неожиданно высокими

Госкомпания «Газпром» показала в II квартале 2018 г. неожиданно высокие показатели по МСФО. Выручка выросла на 31% до 1,8 трлн руб, EBITDA — на 66% до 571,9 млрд руб. Последний показатель оказался на 4,2% выше консенсус-прогноза «Интерфакса» . Чистая прибыль за II квартал этого года составила 259,2 млрд руб, это в пять раз больше чем за аналогичный период 2017 г. и на 10% выше консенсус-прогноза «Интерфакса».

37,6 млрд руб из 259,2 млрд «Газпрому» принесли ретроактивные корректировки цены на газ. Причина в том, что в мае госкомпания урегулировала арбитражный спор с турецкой госкомпанией Botas (арбитраж окончен в июне), пишет «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.

В 2015 г. Botas Petroleum Pipeline Corporation инициировал разбирательство против ООО «Газпром экспорт» для того чтобы пересмотреть контрактные цены на газ. Компания добивалась скидки в 10,25% и была намерена ретроактивно пересмотреть контракты с декабря 2014 по октябрь 2015 гг. «У Турции есть такое право [подать иск в суд]. Это записано в контракте», — признавался тогда «Интерфаксу» министр энергетики России Александр Новак

По оценке «Коммерсанта», применение скидки в 10,25% к поставкам Botas в 2015–2016 гг. должно было привести к ретроактивной выплате по меньшей мере в $1,5 млрд (Анкара оценивала потери только за 2015 год в $1 млрд). В итоге в мае этого года «Газпром» договорился о завершении арбитражного разбирательства с основным клиентом — госкомпанией Botas, а президент Турции Таип Эрдоган заявил, что Botas добилась скидки в 10,25% на газ, поставленный в 2015–2016 годах, и получит $1 млрд ретроактивного платежа.

Рост выручки на 31% обусловлен хорошими продажами газа, в том числе в Европе: «Газпром» с января по июль поставил в дальнее зарубежье 117,1 млрд куб. м газа, что на 5,8% больше, чем годом ранее. В частности, поставки в Германию выросли на 12,3%, в Австрию — на 48,3%, в Нидерланды — на 53,8%, во Францию — на 11,8%, в Хорватию — на 40,1%, в Данию — на 11,9%, Польшу — на 6,6%.