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Больше 6 млрд долларов инвестиций привлекли в Южный регион
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Больше 6 млрд долларов инвестиций привлекли в Южный регион 

Деловое сообщество 24 минуты назад
Директор Агентства Игорь Бураков, сообщил, то за 14 лет в область привлекли более 6 млрд долларов инвестиций.
Главной задачей организации является создание благоприятных условий, в том числе законодательной базы для компаний, вкладывающих капитал в развитие Дона.
Представители Заксобрания пообещали помогать АИР и дальше справляться с препятствиями, которые возникают на пути у инвесторов.
Количество инвестпроектов, реализуемых на Дону, играет важную роль в формировании бюджета региона, в частности его доходов. Бураков отметил, что АИР локализует в Ростове проекты инвесторов со всего мира.
— Ростовская область в этом смысле опередила всю Россию почти на 10 лет. У нас АИР появилось в 2004 году, благодаря тому, что Законодательное Собрание поддержало эту инициативу. Президент страны предписал появиться подобным организациям только в 2012 году. Сейчас заканчивается работа над Стратегией-2030, а Агентство — инструмент, позволяющий добиться намеченных результатов в экономике, — объяснил Игорь Бураков.
Отметим, что на данный момент агентство активно работает на 46 проектами, общая сумма которых составит 191 млрд рублей.
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