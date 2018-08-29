Рынок акций Финляндии закрылся падением, OMX Helsinki 25 снизился на 0,03%

Investing.com — Фондовый рынок Финляндии завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов телекоммуникаций, нефти и газа и технологий.

На момент закрытия на фондовой бирже Хельсинки OMX Helsinki 25 снизился на 0,03%.

В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Helsinki 25 по итогам сегодняшних торгов были акции Upm-kymmene (HE:UPM), которые подорожали на 0,44 п. (1,36%), закрывшись на отметке в 32,90. Котировки Metso (HE:METSO) выросли на 0,23 п. (0,75%), завершив торги на уровне 30,75. Бумаги Nordea Bank AB FDR (HE:NDA1V) выросли в цене на 0,065 п. (0,71%), закрывшись на отметке 9,225.

Лидерами падения стали акции Outokumpu oyj (HE:OUT1V), цена которых упала на 0,1120 п. (2,10%), завершив сессию на отметке 5,2320. Акции Elisa Corporat. (HE:ELISA) поднялись на 0,55 п. (1,46%), закрывшись на уровне 37,00, а Valmt (HE:VALMT) снизились в цене на 0,24 п. (1,27%) и завершили торги на отметке 18,71.

На фондовой бирже Хельсинки количество подешевевших бумаг (70) превысило количество закрывшихся в плюсе (69), а котировки 24 акций практически не изменились.

Котировки акций Upm-kymmene (HE:UPM) выросли до исторического максимума, повысившись на 1,36%, 0,44 п., и завершили торги на отметке 32,90.

Фьючерс на фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре прибавил 0,98%, или 0,75, достигнув отметки $77,04 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре выросли на 1,01%, или 0,69, до $69,22 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,27%, или 3,30, до отметки $1.211,10 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,03% до 1,1699, а котировки EUR/GBP упали на 0,86%, достигнув отметки 0,9008.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,06% до 94,57.