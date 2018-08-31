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Рынок акций Финляндии закрылся падением, OMX Helsinki 25 снизился на 0,72%
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Рынок акций Финляндии закрылся падением, OMX Helsinki 25 снизился на 0,72% 

Investing.com Россия + ещё 2 42 минуты назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Финляндии завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов коммунальных услуг, промышленности и потребительских товаров.
На момент закрытия на фондовой бирже Хельсинки OMX Helsinki 25 снизился на 0,72%.
В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Helsinki 25 по итогам сегодняшних торгов были акции DNA Oyj (HE:DNAO), которые подорожали на 0,0500 п. (0,27%), закрывшись на отметке в 18,3300. Котировки Nordea Bank AB FDR (HE:NDA1V) выросли на 0,025 п. (0,27%), завершив торги на уровне 9,275. Бумаги Orion B (HE:ORNBV) выросли в цене на 0,02 п. (0,06%), закрывшись на отметке 31,67.
Лидерами падения стали акции Outotec (HE:OTE1V), цена которых упала на 0,194 п. (2,91%), завершив сессию на отметке 6,480. Акции Nokian Renkaat (HE:NRE1V) поднялись на 0,86 п. (2,36%), закрывшись на уровне 35,55, а Wärtsilä b (HE:WRT1V) снизились в цене на 0,31 п. (1,68%) и завершили торги на отметке 18,19.
На фондовой бирже Хельсинки количество подешевевших бумаг (74) превысило количество закрывшихся в плюсе (64), а котировки 22 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре потерял 0,27%, или 0,21, достигнув отметки $77,81 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре снизились на 0,47%, или 0,33, до $69,92 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 0,01%, или 0,10, до отметки $1.205,10 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,67% до 1,1589, а котировки EUR/GBP упали на 0,22%, достигнув отметки 0,8947.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,53% до 95,14.
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