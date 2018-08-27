Рынок акций Финляндии закрылся ростом, OMX Helsinki 25 прибавил 1,09%

Investing.com — Фондовый рынок Финляндии завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов промышленности, технологий и коммунальных услуг.

На момент закрытия на фондовой бирже Хельсинки OMX Helsinki 25 подорожал на 1,09%, достигнув 3-месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Helsinki 25 по итогам сегодняшних торгов были акции Kone Corporation (HE:KNEBV), которые подорожали на 1,15 п. (2,52%), закрывшись на отметке в 46,87. Котировки Konecranes ABP (HE:KCRA) выросли на 0,60 п. (1,80%), завершив торги на уровне 33,98. Бумаги Nokia Oyj (HE:NOKIA) выросли в цене на 0,082 п. (1,71%), закрывшись на отметке 4,883.

Лидерами падения стали акции Telia Company AB (HE:TELIA1), цена которых упала на 0,075 п. (1,88%), завершив сессию на отметке 3,920. Акции Upm-kymmene (HE:UPM) снизились на 0,02 п. (0,06%), закрывшись на уровне 31,74, а DNA Oyj (HE:DNAO) выросли в цене на 0,0400 п. (0,22%) и завершили торги на отметке 18,5700.

На фондовой бирже Хельсинки количество подорожавших бумаг (81) превысило количество закрывшихся в минусе (64), а котировки 20 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре прибавил 0,12%, или 0,09, достигнув отметки $76,22 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре снизились на 0,04%, или 0,03, до $68,69 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 0,31%, или 3,80, до отметки $1.217,10 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,54% до 1,1686, а котировки EUR/GBP повысились на 0,17%, достигнув отметки 0,9060.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,46% до 94,64.