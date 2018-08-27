Рынок акций Испании закрылся ростом, IBEX 35 прибавил 0,73%

Investing.com — Фондовый рынок Испании завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов потребительских услуг, строительства и финансовых услуг.

На момент закрытия на Мадридской фондовой бирже IBEX 35 поднялся на 0,73%.

В лидерах роста среди компонентов индекса IBEX 35 по итогам сегодняшних торгов были акции Distribuidora Intl de Aliment (MC:DIDA), которые подорожали на 0,103 п. (4,83%), закрывшись на отметке в 2,236. Котировки Cie Automotive SA (MC:CIEA) выросли на 1,000 п. (4,05%), завершив торги на уровне 25,700. Бумаги Caixabank SA (MC:CABK) выросли в цене на 0,072 п. (1,85%), закрывшись на отметке 3,970.

Лидерами падения стали акции Acerinox (MC:ACX), цена которых упала на 0,020 п. (0,17%), завершив сессию на отметке 12,070. Акции Viscofan SA (MC:VIS) поднялись на 0,100 п. (0,16%), закрывшись на уровне 62,050, а Iberdrola (MC:IBE) снизились в цене на 0,002 п. (0,03%) и завершили торги на отметке 6,496.

На Мадридской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (129) превысило количество закрывшихся в минусе (35), а котировки 24 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре прибавил 0,30%, или 3,70, достигнув отметки $1.217,00 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре практически не изменились 0,00%, или 0,00, до $68,72 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре подорожали на 0,16%, или 0,12, до отметки $76,25 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,55% до 1,1687, а котировки EUR/GBP повысились на 0,18%, достигнув отметки 0,9061.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,46% до 94,64.