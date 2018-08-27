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27 августа. Главное за минуту: банкиров могут заставить объяснять блокировку счетов, России грозит ипотечный кризис
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27 августа. Главное за минуту: банкиров могут заставить объяснять блокировку счетов, России грозит ипотечный кризис 

Банки.ру 17 минут назад
• Банкиров хотят обязать информировать клиентов о причинах отказа в обслуживании. В Росфинмониторинге поддержали поправки Национального совета финансового рынка в «антиотмывочный» закон (№ 115-ФЗ) в части введения обязанности для банков по информированию клиентов о фактах приостановки проведения операций, использования электронных средств платежа и отказов в обслуживании. До сих пор банки не обязаны объяснять клиентам причины занесения в черный список после блокировки счетов, что крайне затрудняет людям, попавшим под банковский пресс, процесс реабилитации себя или своих бизнесов.
• Новые санкции США против России, наложенные из-за обвинений в применении химического оружия в британском Солсбери, официально вступили в силу. При этом Госдеп отказался от применения части санкций «в интересах национальной безопасности США». В итоге решено запретить экспорт в Россию товаров и технологий, которые контролируются американскими регуляторами по критерию «национальная безопасность» (это, например, авионика, подводные аппараты, некоторые газовые турбины, калибровочное оборудование и т. д.). Под исключение попали товары и технологии, необходимые для обеспечения безопасности гражданской пассажирской авиации. Запрет вступит в силу только для новых экспортных лицензий, по уже существующим поставки могут продолжаться.
• Риелторы допускают развитие ипотечного кризиса в России. Дальнейшие снижение процентной ставки по ипотеке в России может привести к ситуации, подобной ипотечному кризису 2008 года в США. Об этом говорится в справке, подготовленной комитетом по аналитике Российской гильдии риелторов (РГР). К выводу о возможности развития в России ипотечного кризиса эксперты пришли, проанализировав макроэкономические показатели по итогам первого полугодия 2018 года. Реальные располагаемые доходы россиян в июне 2018 года выросли по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом на 0,2% после увеличения на 0,3% в мае, 5,7% в апреле и 4,7% в марте. В документе такой рост доходов называется формальным. Проще говоря, народ берет ипотеку рекордными темпами на фоне отсутствия реального роста доходов. Впрочем, повышение НДС и общая ситуация в российской экономике, скорее всего, прекратят понижение инфляции и не будут способствовать росту доходов, так что и ставки по ипотеке почти наверняка перестанут снижаться.
• Высокий суд Лондона опять разморозил активы братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, арест на которые был наложен 15 августа в рамках поданного держателями кредитных нот, выпущенных под гарантии бизнесменов, иска на 11,2 млн долларов и 0,5 млн евро (после истории с санацией Промсвязьбанка, начавшейся в середине декабря 2017 года, бумаги перестали обслуживаться). Сага с заморозкой-разморозкой активов братьев Ананьевых может повлиять на сроки завершения сделки по покупке ВТБ принадлежавшего братьям банка «Возрождение».
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