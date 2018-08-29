Рынок акций Нидерландов закрылся ростом, AEX прибавил 0,38%

Investing.com — Фондовый рынок Нидерландов завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов здравоохранения, технологий и сырья.

На момент закрытия на Амстердамской фондовой бирже AEX подорожал на 0,38%.

В лидерах роста среди компонентов индекса AEX по итогам сегодняшних торгов были акции ASR Nederland NV (AS:ASRNL), которые подорожали на 0,94 п. (2,44%), закрывшись на отметке в 39,44. Котировки ABN AMRO Group NV (AS:ABNd) выросли на 0,27 п. (1,14%), завершив торги на уровне 23,94. Бумаги Akzo Nobel (AS:AKZO) выросли в цене на 0,92 п. (1,14%), закрывшись на отметке 81,84.

Лидерами падения стали акции Randstad NV (AS:RAND), цена которых упала на 0,40 п. (0,73%), завершив сессию на отметке 54,42. Акции Galapagos NV (AS:GLPG) поднялись на 0,480 п. (0,53%), закрывшись на уровне 89,260, а Aegon NV (AS:AEGN) снизились в цене на 0,020 п. (0,38%) и завершили торги на отметке 5,194.

На Амстердамской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (62) превысило количество закрывшихся в минусе (59), а котировки 14 акций практически не изменились.

Котировки акций Akzo Nobel (AS:AKZO) выросли до 52-недельного максимума, поднявшись на 1,14%, 0,92 п., и завершили торги на отметке 81,84.

Индекс волатильности AEX Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на AEX, упал на 1,21% до отметки 11.36.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре прибавил 1,01%, или 0,69, достигнув отметки $69,22 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре выросли на 1,01%, или 0,77, до $77,06 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,25%, или 3,00, до отметки $1.211,40 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,03% до 1,1699, а котировки EUR/GBP упали на 0,89%, достигнув отметки 0,9005.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,07% до 94,56.