Ещё
Рынок акций Нидерландов закрылся ростом, AEX прибавил 0,69%
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.30
$
67.47
78.26
78.50
Прогноз
03.09 – 10.09
$
67.68
79.09
Индексы и котировки Brent
76.03
+0.11 Золото
1211.93
+0.38 РТС
1084.13
+0.06
Динамика валют
EUR / USD
27.08
1.1688
+0.0277
13.08
1.1411
26.08
21.08
16.08

Рынок акций Нидерландов закрылся ростом, AEX прибавил 0,69% 

Investing.com Россия 12 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Нидерландов завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов технологий, промышленности и телекоммуникаций.
На момент закрытия на Амстердамской фондовой бирже AEX подорожал на 0,69%.
В лидерах роста среди компонентов индекса AEX по итогам сегодняшних торгов были акции Altice NV (AS:ATCA), которые подорожали на 0,08 п. (2,99%), закрывшись на отметке в 2,82. Котировки ASML Holding NV (AS:ASML) выросли на 3,62 п. (2,08%), завершив торги на уровне 178,02. Бумаги Koninklijke DSM NV (AS:DSMN) выросли в цене на 1,56 п. (1,74%), закрывшись на отметке 91,38.
Лидерами падения стали акции ASR Nederland NV (AS:ASRNL), цена которых упала на 0,26 п. (0,67%), завершив сессию на отметке 38,54. Акции Wolters Kluwer NV (AS:WLSNc) поднялись на 0,10 п. (0,18%), закрывшись на уровне 54,82, а Royal Dutch Shell PLC Class A (AS:RDSa) снизились в цене на 0,045 п. (0,16%) и завершили торги на отметке 28,320.
На Амстердамской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (96) превысило количество закрывшихся в минусе (36), а котировки 8 акций практически не изменились.
Индекс волатильности AEX Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на AEX, упал на 1,33% до отметки 11.30.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре не изменился 0,00%, или 0,00, достигнув отметки $68,72 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре выросли на 0,16%, или 0,12, до $76,25 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 0,30%, или 3,60, до отметки $1.216,90 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,55% до 1,1687, а котировки EUR/GBP повысились на 0,18%, достигнув отметки 0,9061.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,47% до 94,63.
Investing.com Россия: последние новости
Рынок акций РФ закрылся ростом, Индекс МосБиржи прибавил 1,45% Рынок акций Перу закрылся ростом, S&P Lima General прибавил 0,05% Рынок акций Мексики закрылся ростом, S&P/BMV IPC прибавил 1,14%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России появился новый омбудсмен269
«Стратегический план»: Путин нашел замену доллару978
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Рублю предсказали черный понедельник488
Россия решила напугать США рублем39
Видео
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
09:11
Москва получит преимущества при пенсионной реформе
Личный счет
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
01:53
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Экономика
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
02:59
Меркель ищет альтернативу российскому газу
Экономика Статьи
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение