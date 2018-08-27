Рынок акций Нидерландов закрылся ростом, AEX прибавил 0,69%

Investing.com — Фондовый рынок Нидерландов завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов технологий, промышленности и телекоммуникаций.

На момент закрытия на Амстердамской фондовой бирже AEX подорожал на 0,69%.

В лидерах роста среди компонентов индекса AEX по итогам сегодняшних торгов были акции Altice NV (AS:ATCA), которые подорожали на 0,08 п. (2,99%), закрывшись на отметке в 2,82. Котировки ASML Holding NV (AS:ASML) выросли на 3,62 п. (2,08%), завершив торги на уровне 178,02. Бумаги Koninklijke DSM NV (AS:DSMN) выросли в цене на 1,56 п. (1,74%), закрывшись на отметке 91,38.

Лидерами падения стали акции ASR Nederland NV (AS:ASRNL), цена которых упала на 0,26 п. (0,67%), завершив сессию на отметке 38,54. Акции Wolters Kluwer NV (AS:WLSNc) поднялись на 0,10 п. (0,18%), закрывшись на уровне 54,82, а Royal Dutch Shell PLC Class A (AS:RDSa) снизились в цене на 0,045 п. (0,16%) и завершили торги на отметке 28,320.

На Амстердамской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (96) превысило количество закрывшихся в минусе (36), а котировки 8 акций практически не изменились.

Индекс волатильности AEX Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на AEX, упал на 1,33% до отметки 11.30.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре не изменился 0,00%, или 0,00, достигнув отметки $68,72 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре выросли на 0,16%, или 0,12, до $76,25 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 0,30%, или 3,60, до отметки $1.216,90 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,55% до 1,1687, а котировки EUR/GBP повысились на 0,18%, достигнув отметки 0,9061.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,47% до 94,63.