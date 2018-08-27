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Индекс NASDAQ достиг рекорда
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Индекс NASDAQ впервые превысил отметку в 8 тыс. пунктов 

ТАСС 9 минут назад
Фото: © AP Photo
Американский индекс электронной биржи NASDAQ достиг рекордного уровня в США в понедельник, свидетельствуют данные на сайте торговой площадки.
Индекс NASDAQ прибавил более 75 пунктов (около 0,95%) и установился на отметке более 8 022 пунктов в 12:15 по местному времени (19:15 мск). Американский промышленный индекс Dow Jones прибавил 273,01 пункта (1,06%) и составил 26 063,36 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, повысился на 22,62 пункта (0,79%) и оказался на отметке 2 897,31 пункта. Торговая сессия завершится в 16:00 по местному времени (23:00 мск).
Как отметил руководитель подразделения по рыночной стратегии в инвестиционной компании B. Riley FBR Арт Хоган, рост котировок сдерживался в последнее время несколькими факторами, и "крупнейший из них — это торговля". По его словам, если бы не опасения, касающиеся торговли, "рост был бы более плавным и значительным".
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что Вашингтон и Мексика достигли договоренности относительно соглашения, которое должно прийти на смену NAFTA и стать взаимовыгодным для обоих государств. Как пояснил представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, договор с Мексикой может быть заключен до конца ноября.
Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, США и Мексикой было подписано в 1992 году, вступило в силу в 1994 году. По требованию Трампа в 2017 году стороны начали консультации о перезаключении этой договоренности на новых условиях.
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