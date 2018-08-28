FT: Уоррен Баффет планирует инвестировать $300 млн в индийскую платежную систему

ТАСС, 28 августа. Американский предприниматель и основатель инвестиционного холдинга Berkshire Hathaway Inc. Уоррен Баффет планирует вложить не менее $300 млн в развитие индийской системы электронных платежей Paytm.

Об этом в понедельник сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

По ее данным, эта инвестиция может стать самым большим вложением Баффета на индийском рынке. Холдинг Berkshire Hathaway Inc. может увеличить размер вклада, если Paytm будет показывать хорошие результаты на рынке.

По мнению инвестора, существует большой потенциал во вложениях в быстрорастущую и мобильную экономику Индии, где активно развиваются технологии безналичного расчета, уточняют источники газеты.

Компания Paytm предлагает несколько сервисов, включая проведение мобильных платежей, оплату счетов и интернет-магазин. Она успешно действует на азиатском рынке и уже привлекла внимание таких инвесторов, как одна из крупнейших интернет-компаний Китая Alibaba Group и японская телекоммуникационная корпорация Softbank, указывает газета. Стоимость компании в прошлом году оценивалась в $10 млрд