Рынок акций Марокко закрылся падением, Moroccan All Shares снизился на 0,25%

Investing.com — Фондовый рынок Марокко завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов химической промышленности, недвижимости и производства пищевых продуктов.

На момент закрытия на фондовой бирже Касабланки Moroccan All Shares снизился на 0,25%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Moroccan All Shares по итогам сегодняшних торгов были акции Delattre lev (CS:DLM), которые подорожали на 7,45 п. (5,42%), закрывшись на отметке в 145,00. Котировки Fenie brossette (CS:FBR) выросли на 4,39 п. (4,84%), завершив торги на уровне 95,00. Бумаги Highteck payment (CS:HPS) выросли в цене на 85,00 п. (4,45%), закрывшись на отметке 1.995,00.

Лидерами падения стали акции Snep (CS:SNP), цена которых упала на 54,00 п. (10,00%), завершив сессию на отметке 486,10. Акции Alliances (CS:ADI) поднялись на 6,0 п. (6,03%), закрывшись на уровне 94,0, а Sonasid (CS:SOND) снизились в цене на 27,00 п. (5,12%) и завершили торги на отметке 508,00.

На фондовой бирже Касабланки количество подешевевших бумаг (19) превысило количество закрывшихся в плюсе (15), а котировки 14 акций практически не изменились.

Котировки акций Snep (CS:SNP) упали до 52-недельного минимума, снизившись на 10,00%, 54,00 п., и завершили торги на отметке 486,10. Котировки акций Alliances (CS:ADI) упали до 52-недельного минимума, подешевев на 6,03%, 6,0 п., и завершили торги на отметке 94,0. Котировки акций Sonasid (CS:SOND) упали до 52-недельного минимума, снизившись на 5,12%, 27,00 п., и завершили торги на отметке 508,00.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре прибавил 0,66%, или 0,46, достигнув отметки $69,97 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре выросли на 0,54%, или 0,42, до $77,88 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,50%, или 6,00, до отметки $1.205,50 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/MAD снизилась на 0,12% до 10,9720, а котировки USD/MAD повысились на 0,28%, достигнув отметки 9,4090.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,30% до 94,74.