Рынок акций Марокко закрылся падением, Moroccan All Shares снизился на 0,28%

Investing.com — Фондовый рынок Марокко завершил торги понедельника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов дистрибьюторов, ПО и компьютерных услуг и страхования.

На момент закрытия на фондовой бирже Касабланки Moroccan All Shares снизился на 0,28%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Moroccan All Shares по итогам сегодняшних торгов были акции Stroc Industrie (CS:STR), которые подорожали на 1,84 п. (6,89%), закрывшись на отметке в 28,54. Котировки Cartier saada (CS:CRS) выросли на 0,98 п. (4,17%), завершив торги на уровне 24,50. Бумаги Wafa assurance (CS:WASS) выросли в цене на 95,0 п. (2,50%), закрывшись на отметке 3.900,000.

Лидерами падения стали акции Saham Assurance (CS:SAH), цена которых упала на 141,000 п. (9,40%), завершив сессию на отметке 1.359,000. Акции S2M (CS:S2M) поднялись на 15,00 п. (5,26%), закрывшись на уровне 270,00, а Lesieur (CS:LESU) снизились в цене на 6,55 п. (4,28%) и завершили торги на отметке 146,45.

На фондовой бирже Касабланки количество подешевевших бумаг (14) превысило количество закрывшихся в плюсе (8), а котировки 6 акций практически не изменились.

Котировки акций Saham Assurance (CS:SAH) упали до 52-недельного минимума, снизившись на 9,40%, 141,000 п., и завершили торги на отметке 1.359,000.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре прибавил 0,16%, или 0,11, достигнув отметки $68,83 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре выросли на 0,30%, или 0,23, до $76,36 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 0,26%, или 3,10, до отметки $1.216,40 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/MAD выросла на 0,18% до 10,9930, а котировки USD/MAD упали на 0,39%, достигнув отметки 9,4045.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,48% до 94,62.