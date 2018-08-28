Рынок акций Марокко закрылся ростом, Moroccan All Shares прибавил 0,23%

Investing.com — Фондовый рынок Марокко завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов страхования, производства пищевых продуктов и деревопереработки.

На момент закрытия на фондовой бирже Касабланки Moroccan All Shares подорожал на 0,23%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Moroccan All Shares по итогам сегодняшних торгов были акции Saham Assurance (CS:SAH), которые подорожали на 134,00 п. (9,86%), закрывшись на отметке в 1.493,000. Котировки Maroc leasing (CS:MLE) выросли на 26,00 п. (5,95%), завершив торги на уровне 463,00. Бумаги Cosumar (CS:CSMR) выросли в цене на 4 п. (2,56%), закрывшись на отметке 178,00.

Лидерами падения стали акции Snep (CS:SNP), цена которых упала на 33,70 п. (5,32%), завершив сессию на отметке 600,00. Акции Stroc Industrie (CS:STR) поднялись на 1,34 п. (4,70%), закрывшись на уровне 27,20, а Auto hall (CS:AUTO) снизились в цене на 3,77 п. (4,11%) и завершили торги на отметке 88,01.

На фондовой бирже Касабланки количество подешевевших бумаг (18) превысило количество закрывшихся в плюсе (12), а котировки 3 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре потерял 0,70%, или 0,48, достигнув отметки $68,39 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре снизились на 0,41%, или 0,31, до $76,19 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,10%, или 1,20, до отметки $1.214,80 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/MAD снизилась на 0,01% до 10,9910, а котировки USD/MAD упали на 0,25%, достигнув отметки 9,3885.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,24% до 94,44.