МИД РФ: Многие понимают необходимость противостоять монополии США в мировых финансах

Сергей Рябков. МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Многие страны понимают необходимость противостоять практике США использовать свое доминирующее положение в мировой финансово-экономической системе, в частности, переходить на расчеты в национальных валютах, заявил замглавы МИД РФ

По его словам, пока Россия не может обойтись без использования американского доллара.

"Америка, действительно, сверхдержава, особенно в финансово-экономической сфере ее позиции таковы, что их игнорировать не получается. Я думаю, что это по большому счету недосмотр всего остального международного сообщества, что все страны вовремя не озаботились этим злоупотреблением долларом как ключевой резервной валютой, что все страны для себя не просчитали, что может произойти, если политические круги в Вашингтоне и монетарные власти США вдруг по каким-то причинам начнут злоупотреблять этим своим положением", — заявил он в программе «60 минут» на телеканале «Россия-1».

По его словам, Россия «прочувствовала» это на себе. «Многие другие страны приходят к такому же выводу — надо диверсифицировать мировые резервные валюты, надо расширять платежи а национальных валютах, надо переходить к схемам, где мы не будем зависеть от провода через счета в американских банках», — заявил он.