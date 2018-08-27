Ещё
МИД РФ: Многие понимают необходимость противостоять монополии США в мировых финансах
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.30
$
67.47
78.15
78.50
Прогноз
03.09 – 10.09
$
69.76
77.01
Индексы и котировки Brent
76.19
+0.07 Золото
1208.57
–0.28 РТС
1084.13
+0.06
Динамика валют
EUR / USD
27.08
1.1679
+0.0268
13.08
1.1411
26.08
21.08
16.08

МИД РФ: Многие понимают необходимость противостоять монополии США в мировых финансах 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Многие страны понимают необходимость противостоять практике США использовать свое доминирующее положение в мировой финансово-экономической системе, в частности, переходить на расчеты в национальных валютах, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По его словам, пока Россия не может обойтись без использования американского доллара.
"Америка, действительно, сверхдержава, особенно в финансово-экономической сфере ее позиции таковы, что их игнорировать не получается. Я думаю, что это по большому счету недосмотр всего остального международного сообщества, что все страны вовремя не озаботились этим злоупотреблением долларом как ключевой резервной валютой, что все страны для себя не просчитали, что может произойти, если политические круги в Вашингтоне и монетарные власти США вдруг по каким-то причинам начнут злоупотреблять этим своим положением", — заявил он в программе «60 минут» на телеканале «Россия-1».
По его словам, Россия «прочувствовала» это на себе. «Многие другие страны приходят к такому же выводу — надо диверсифицировать мировые резервные валюты, надо расширять платежи а национальных валютах, надо переходить к схемам, где мы не будем зависеть от провода через счета в американских банках», — заявил он.
Дипломат отметил, что России «нужно найти способы, как мобилизовать мировое сообщество еще активнее на противодействие этим тенденциям». «Одно из направлений этой работы — это БРИКС, мы в нем тоже работаем над этим», — добавил он.
Прайм: последние новости
Высокий суд Лондона вновь разморозил активы братьев Ананьевых События в сфере макроэкономики и бизнеса 27 августа Биржи АТР растут вслед за рынками США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России появился новый омбудсмен269
«Стратегический план»: Путин нашел замену доллару978
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Рублю предсказали черный понедельник488
Россия решила напугать США рублем39
Видео
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
09:11
Москва получит преимущества при пенсионной реформе
Личный счет
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
01:53
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Экономика
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
02:59
Меркель ищет альтернативу российскому газу
Экономика Статьи
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение