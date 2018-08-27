Финансовый набор инструментов России против санкций США

Американские санкции, введенные против России в связи с так называемым «делом Скрипалей», формально вступили в силу с утра понедельника.

Это — первая часть нового пакета ограничительных мер. Она включает, в частности, запреты на продажу оружия, экспорт товаров и технологий двойного назначения, запрет на оказание России внешней помощи, отказ в выдаче России кредитов со стороны американских учреждений. Как было объявлено госдепартаментом , второй санкционный блок в связи с «делом Скрипалей» может быть принят в ноябре и анонсируется как «более болезненный» для России: там и существенное снижение уровня дипотношений, и приостановка полетов в США российской компании «Аэрофлот» , и практически полное ограничение экспорта и импорта.

О неизбежности вступления в силу следующего блока американских санкций неоднократно говорили многие опрошенные НСН эксперты. Вместе с тем, президент США Дональд Трамп недавно допустил, что действующие санкции против России могут быть отменены в том случае, если Москва сделает «что-то хорошее» для Вашингтона. Вот этому точно не следует верить, — предупредил в эфире НСН первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров . В словах Трампа он усматривает лицемерие: во-первых, в соответствии с законом, который год назад был принят американским Конгрессом, президент более не имеет права единолично отменять санкции, а от Конгресса подобное решение не стоит и ожидать. А во-вторых, сам же Трамп не забывает готовить очередную порцию санкций, — указал сенатор.

Курс рубля на формальное вступление в силу американских санкций практически не отреагировал, во всяком случае, существенных колебаний в течение дня замечено не было. Нынешние ограничения уже были отыграны сразу после их объявления, — поясняет РБК. Но, на всякий случай, первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов почел за благо предупредить, что в нынешних условиях курс рубля невозможно предугадать, так как в последнее время он зависит от непрогнозируемых факторов. По его словам, которые приводит ТАСС , поведение курса национальной валюты «зависит в последнее время от настроений, рисков, будут введены санкции, не будут. Второе — это ставка в Штатах [ставка ФРС США ]. Третье — это настроение инвесторов, которые после объявления возможных санкций начали выходить из российских активов. Четвертое — мы с ЦБ прекратили покупки для резервов», — сказал Силуанов. Остается надеяться на то, что часто звучащие в последнее время слова о том, что Минфин и Центробанк «обладают всем необходимым набором инструментов для поддержания национальной валюты», что-то значительно большее, чем успокоительная мантра. И на то, что финансовые власти этот свой набор инструментов сумеют вовремя применить. Вовремя.

Всеволод Нерознак