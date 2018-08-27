Эксперт: в ближайшее время курс рубля будет колебаться

27 августа вступили в силу новые антироссийские санкции США.

Согласно очередным ограничительным мерам против нашей страны, Вашингтон не будет выдавать лицензии на поставки оружия российским государственным компаниям.

Кроме того, санкции предполагают отказ от кредитования РФ со стороны госструктур США, запрет экспорта оружия, товаров и технологий двойного назначения.

По мнению экономиста Дениса Ракши, в ближайшее время курс рубля будет колебаться. Однако, как считает он, на нацвалюту повлияют не только антироссийские санкции, но и санкции США против Ирана.

«Американцы, одновременно с санкциями против нашей страны, вводят санкции против Ирана (полный запрет на поставки иранской нефти на мировой рынок), — заявил эксперт в интервью Радио « Комсомольская правда ». — Таким образом, они поднимают цены на нефть, автоматически укрепляя рубль. Еще раз: санкциями против России они рубль ослабляют, санкциями против Ирана они рубль укрепляют».

При этом Ракша подчеркнул, что под влиянием локальных событий рубль будет то падать, то подниматься.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему невозможно предугадать курс рубля.

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