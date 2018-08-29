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Биржи Европы закрылись преимущественно в плюсе, FTSE опустился из-за роста курса фунта
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Биржи Европы закрылись преимущественно в плюсе, FTSE опустился из-за роста курса фунта 

Прайм + ещё 1 1 час назад
МОСКВА, 29 авг /ПРАЙМ/. Основные биржи Европы завершили торги в среду преимущественно ростом, при этом британский индекс опустился из-за сильного фунта после комментариев о ходе переговоров по Brexit, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 опустился на 0,71%, до 7563,21 пункта, французский CAC 40 поднялся на 0,3%, до 5501,33 пункта, немецкий DAX вырос на 0,27%, до 12561,68 пункта.
Британский индекс закрылся в минусе после того, как укрепивший курс фунта стерлингов оказал давление на стоимость британских компаний, ориентированных на экспорт. В среду координатор Евросоюза по переговорам с Лондоном по Brexit Мишель Барнье заявил, что ЕС готов предложить Британии «беспрецедентно тесные отношения» после выхода страны их блока, сообщает агентство Рейтер. Он также отметил, что переговоры с Великобританией завершены уже на 85%.
В целом инвесторы продолжали отыгрывать сообщения о торговой договоренности между США и Мексикой, достигнутой в начале этой недели. В понедельник президент США Дональд Трамп объявил о том, что с Мексикой были достигнуты договоренности о заключении нового торгового соглашения вместо действующего соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Он добавил, что пока не решено, присоединится ли к этому соглашению Канада или же с ней будут вестись переговоры по заключению отдельного договора.
При этом некоторые аналитики скептически смотрят на вопрос торговых отношений США с партнерами, особенно — с Китаем.
"Соглашение между США и Мексикой окончательно не устраняют беспокойства по поводу торговой политики президента США Трампа. Эта сделка более протекционистская, чем статус-кво, и Канада не включена в эту сделку. Несмотря на некоторый компромисс США относительно Мексики, мы не надеемся на (торговое — ред.) перемирие с Китаем в ближайшее время", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Capital Economics.
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