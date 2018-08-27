Биржи Европы закрылись в плюсе на оптимизме вокруг новостей из США

МОСКВА, 27 авг /ПРАЙМ/. Основные биржи Европы завершили торги понедельника ростом, инвесторы с оптимизмом отреагировали на новости из США по сделке НАФТА, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов французский CAC 40 поднялся на 0,86%, до 5479,1 пункта, немецкий DAX — на 1,16%, до 12538,31 пункта. Лондонская биржа закрыта в понедельник по случаю государственного праздника. В пятницу британский индекс FTSE 100 вырос к закрытию торгов на 0,19%, до 7577,49 пункта.

Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп объявил о том, что с Мексикой были достигнуты договоренности о заключении нового торгового соглашения вместо действующего соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Он добавил, что пока не решено, присоединится ли к этому соглашению Канада или же с ней будут вестись переговоры по заключению отдельного договора.

В результате в плюсе оказались акции компаний автопроизводителей региона. Бумаги Peugeot закрылись ростом на 2,2%, Renault — на 1,5%. Акции немецких Volkswagen, Daimler и BMW подорожали на 2,3-2,5%. Трамп в июне пригрозил в Twitter, что США введут ввозные пошлины в 20% на автомобили из Евросоюза

Дополнительную поддержку немецкому индексу оказала внутренняя статистика. Так, индекс делового климата в Германии в августе увеличился до 103,8 пункта с показателя июля в 101,7 пункта. При этом аналитики ожидали роста только до 101,9 пункта.