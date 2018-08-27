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Индекс САС40 на Парижской фондовой бирже вырос на 46,60 пункта
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Индекс САС40 на Парижской фондовой бирже вырос на 46,60 пункта 

ИА Синьхуа 58 минут назад
Париж, 27 августа /Синьхуа/ — Сегодня при закрытии торговой сессии на Парижской фондовой бирже индекс САС40 составил 5479,10 пункта, что оказалось на 46,60 пункта или 0,86 проц выше показателя предыдущего торгового дня. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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