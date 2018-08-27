Нефть дорожает на новостях по степени выполнения сделки ОПЕК+

Мировые цены на нефть в понедельник вечером растут, инвесторы отыгрывают новости о том, что страны ОПЕК+ в июле сократили перевыполнение условий сделки по сокращению добычи по сравнению с прошлым месяцем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.04 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,53% — до 76,53 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,23%, до 68,88 доллара за баррель.

Ранее в понедельник агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источники, что страны ОПЕК+ в июле сократили степень выполнения условий венской сделки до 109%. Месяцем ранее, в июне, уровень выполнения сделки составлял 121%.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от ее перевыполнения. Пояснялось, что на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией — на 200 тысяч.