Фьючерсы на нефть WTI подешевели в ходе азиатских торгов

Котировки фьючерсов на нефть WTI снизились в ходе азиатских торгов во вторник.

На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре торгуются по цене 68,86 долл. за баррель, на момент написания данного комментария опустившись на 0,01%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за баррель. На момент написания материала нефть WTI нашла поддержку на уровне 67,32 долл. и сопротивление — на 69,31 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,11% и торгуется на отметке 94,77 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на ICE, фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре снизился на 0,04%, достигнув отметки 76,47 долл. за баррель, а разница в цене между контрактами на нефть Brent и нефть WTI составила 7,61 долл. за баррель.