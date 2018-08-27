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Фьючерсы на нефть WTI подорожали во время американской сессии
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Фьючерсы на нефть WTI подорожали во время американской сессии 

Investing.com Россия 39 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Котировки фьючерсов на нефть WTI выросли во время американской сессии в понедельник.
На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре торгуются по цене 68,89 долл. за баррель, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,25%.
Максимумом сессии выступила отметка долл. за баррель. На момент написания материала нефть WTI нашла поддержку на уровне 65,98 долл. и сопротивление — на 69,31 долл.
Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,41% и торгуется на отметке 94,69 долл.
Что касается других товаров, торгующихся на ICE, фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре вырос на 0,55%, достигнув отметки 76,55 долл. за баррель, а разница в цене между контрактами на нефть Brent и нефть WTI составила 7,66 долл. за баррель.
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