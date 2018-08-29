Цена на нефть WTI растёт

Об этом свидетельствуют данные торгов.

Октябрьские фьючерсы на нефть WTI увеличились на 0,03%, составив $68,55 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ​​октябре снизились на 0,01% — до $75,94 за баррель.