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Цены на нефть растут
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Цены на нефть растут 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: AP Photo / David Zalubowski
Мировые цены на нефть днем в среду ускорили темпы роста по сравнению с почти нулевой утренней динамикой на оптимизме трейдеров-"быков" относительно предстоящей публикации данных управления энергетической информации (EIA) минэнерго США о запасах этого сырья в стране, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 14.41 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,39%, до 76,59 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,6%, до 68,94 доллара за баррель.
"Инвесторы ждут еженедельных данных EIA о запасах. Мы полагаем, что EIA сообщит о сокращении запасов углеводородного сырья за неделю на 2 миллиона баррелей на фоне уменьшающихся, но все же довольно больших объемов нефтепереработки", — говорится в обзоре аналитика компании "Сбербанк КИБ" Михаила Шейбе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Кроме того, положительным фактором для рынка нефти остается новое торговое соглашение между США и Мексикой. Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил, что с Мексикой были достигнуты договоренности о заключении нового торгового соглашения вместо действующего трехстороннего соглашения США, Мексики и Канады о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Он также добавил, что пока не решено, присоединится ли к этому соглашению Канада, или же с ней будут вестись переговоры о заключении отдельного договора.
"Дальнейший прогресс в переговорах о новом североамериканском торговом соглашении усилит давление на доллар, но поддержит фондовый рынок и цены на нефть, а отсутствие успехов в этой области будет иметь противоположный эффект", — поясняет Шейбе.
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Комментарии  Ещё 6 источников 
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