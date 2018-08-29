Рынок акций Колумбии закрылся падением, COLCAP снизился на 0,30%

Investing.com — Фондовый рынок Колумбии завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов COL Investment, финансов и сельского хозяйства.

На момент закрытия на Колумбийской фондовой бирже COLCAP упал на 0,30%.

В лидерах роста среди компонентов индекса COLCAP по итогам сегодняшних торгов были акции Conconcret (CN:CIC), которые подорожали на 41,0 п. (10,12%), закрывшись на отметке в 446,0. Котировки Cemex Latam Holdings SA (CN:CLH) выросли на 230,0 п. (3,77%), завершив торги на уровне 6.330,0. Бумаги Promigas (CN:PMG) выросли в цене на 30,0 п. (0,43%), закрывшись на отметке 7.050,0.

Лидерами падения стали акции Grupo de Inversiones Suramericana SA (CN:SIS), цена которых упала на 980,0 п. (2,65%), завершив сессию на отметке 36.020,0. Акции Pfgrupsura (CN:SIS_p) поднялись на 1.000,0 п. (2,78%), закрывшись на уровне 35.000,0, а Grupo Argos SA (CN:ARG) снизились в цене на 300,0 п. (1,55%) и завершили торги на отметке 19.000,0.

На Колумбийской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (14) превысило количество закрывшихся в минусе (13), а котировки 7 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на кофе США С с поставкой в декабре потерял 0,38%, или 0,39, достигнув отметки $102,78. Что касается других товаров, цены на фьючерс на какао США с поставкой в декабре выросли на 1,64%, или 38,00, до $2.357,50. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,11%, или 1,30, до отметки $1.213,10 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/COP выросла на 1,10% до 3.001,35, а котировки BRL/COP повысились на 1,58%, достигнув отметки 728,56.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,19% до 94,45.