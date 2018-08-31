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Рынок акций Колумбии закрылся ростом, COLCAP прибавил 0,14%
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Рынок акций Колумбии закрылся ростом, COLCAP прибавил 0,14% 

Investing.com Россия + ещё 2 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Колумбии завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов финансов, сельского хозяйства и услуг.
На момент закрытия на Колумбийской фондовой бирже COLCAP вырос на 0,14%.
В лидерах роста среди компонентов индекса COLCAP по итогам сегодняшних торгов были акции Bancolombia Pf (CN:BIC_p1), которые подорожали на 180,0 п. (0,55%), закрывшись на отметке в 33.100,0. Котировки Avianca Holdings Pf (CN:AVT_p) выросли на 10,0 п. (0,49%), завершив торги на уровне 2.065,0. Бумаги Grupo de Inversiones Suramericana SA (CN:SIS) выросли в цене на 60,0 п. (0,17%), закрывшись на отметке 36.060,0.
Лидерами падения стали акции Etb (CN:ETB), цена которых упала на 17,0 п. (4,76%), завершив сессию на отметке 340,0. Акции Cementos Argos Pf (CN:CCB_p) поднялись на 270,0 п. (3,38%), закрывшись на уровне 7.730,0, а Conconcret (CN:CIC) снизились в цене на 7,0 п. (1,63%) и завершили торги на отметке 423,0.
На Колумбийской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (21) превысило количество закрывшихся в плюсе (4), а котировки 4 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерс на кофе США С с поставкой в декабре потерял 1,27%, или 1,31, достигнув отметки $101,47. Что касается других товаров, цены на фьючерс на какао США с поставкой в декабре выросли на 2,23%, или 51,00, до $2.333,00. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 0,02%, или 0,30, до отметки $1.205,30 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара USD/COP выросла на 1,38% до 3.070,65, а котировки BRL/COP повысились на 3,46%, достигнув отметки 755,28.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,42% до 95,04.
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