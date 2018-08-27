Рынок акций Колумбии закрылся ростом, COLCAP прибавил 0,37%

Investing.com — Фондовый рынок Колумбии завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов финансов, промышленности и общественных услуг.

На момент закрытия на Колумбийской фондовой бирже COLCAP вырос на 0,37%.

В лидерах роста среди компонентов индекса COLCAP по итогам сегодняшних торгов были акции Bcolombia (CN:BIC), которые подорожали на 580,0 п. (1,76%), закрывшись на отметке в 33.580,0. Котировки Bancolombia Pf (CN:BIC_p1) выросли на 400,0 п. (1,21%), завершив торги на уровне 33.420,0. Бумаги Ecopetrol SA (CN:ECO) выросли в цене на 30,0 п. (0,92%), закрывшись на отметке 3.300,0.

Лидерами падения стали акции Conconcret (CN:CIC), цена которых упала на 120,0 п. (24,00%), завершив сессию на отметке 380,0. Акции Cemex Latam Holdings SA (CN:CLH) поднялись на 450,0 п. (7,06%), закрывшись на уровне 5.920,0, а Etb (CN:ETB) снизились в цене на 7,0 п. (1,99%) и завершили торги на отметке 345,0.

На Колумбийской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (18) превысило количество закрывшихся в плюсе (10), а котировки 4 акций практически не изменились.

Котировки акций Conconcret (CN:CIC) упали до минимума, снизившись на 24,00%, 120,0 п., и завершили торги на отметке 380,0. Котировки акций Cemex Latam Holdings SA (CN:CLH) упали до исторического минимума, снизившись на 7,06%, 450,0 п., и завершили торги на отметке 5.920,0. Котировки акций Ecopetrol SA (CN:ECO) выросли до 3-летнего максимума, поднявшись на 0,92%, 30,0 п., и завершили торги на отметке 3.300,0.

Фьючерс на фьючерс на кофе США С с поставкой в декабре прибавил 0,71%, или 0,74, достигнув отметки $105,62. Что касается других товаров, цены на фьючерс на какао США с поставкой в декабре снизились на 0,64%, или 15,00, до $2.347,00. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 0,29%, или 3,50, до отметки $1.216,80 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/COP снизилась на 1,44% до 2.932,90, а котировки BRL/COP упали на 0,78%, достигнув отметки 719,32.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,45% до 94,65.