Рынок акций Бразилии закрылся ростом, Bovespa прибавил 0,39%

Investing.com — Фондовый рынок Бразилии завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов финансов, муниципальных служб и электроэнергетики.

На момент закрытия на фондовой бирже Сан-Паулу Bovespa поднялся на 0,39%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Bovespa по итогам сегодняшних торгов были акции RUMO Logistica Operadora Multimodal SA (SA:RAIL3), которые подорожали на 0,87 п. (6,51%), закрывшись на отметке в 14,23. Котировки ESTACIO PART ON NM (SA:ESTC3) выросли на 0,84 п. (3,87%), завершив торги на уровне 22,54. Бумаги B2W VAREJO ON NM (SA:BTOW3) выросли в цене на 0,87 п. (3,41%), закрывшись на отметке 26,42.

Лидерами падения стали акции FIBRIA ON NM (SA:FIBR3), цена которых упала на 1,99 п. (2,45%), завершив сессию на отметке 79,18. Акции Suzano Papel e Celulose SA (SA:SUZB3) поднялись на 1,24 п. (2,55%), закрывшись на уровне 47,31, а RAIADROGASIL ON NM (SA:RADL3) снизились в цене на 1,60 п. (2,04%) и завершили торги на отметке 77,00.

На фондовой бирже Сан-Паулу количество подешевевших бумаг (244) превысило количество закрывшихся в плюсе (208), а котировки 35 акций практически не изменились.

Индекс волатильности CBOE Brazil Etf Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на Bovespa, упал на 2,63% до отметки 46.65.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре прибавил 0,04%, или 0,50, достигнув отметки $1.205,50 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре снизились на 0,47%, или 0,33, до $69,92 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на кофе США С с поставкой в декабре подешевели на 1,27%, или 1,31, до отметки $101,47.

Между тем на рынке Форекс пара USD/BRL снизилась на 2,01% до 4,0665, а котировки EUR/BRL упали на 2,47%, достигнув отметки 4,7218.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,41% до 95,03.