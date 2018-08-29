Рынок акций Бразилии закрылся ростом, Bovespa прибавил 1,25%

Investing.com — Фондовый рынок Бразилии завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов финансов, муниципальных служб и потребительских товаров.

На момент закрытия на фондовой бирже Сан-Паулу Bovespa подорожал на 1,25%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Bovespa по итогам сегодняшних торгов были акции Centrais Eletricas Brasileiras SA (SA:ELET3), которые подорожали на 1,31 п. (8,41%), закрывшись на отметке в 16,88. Котировки ELETROBRAS PNB N1 (SA:ELET6) выросли на 1,47 п. (8,08%), завершив торги на уровне 19,66. Бумаги Gol Linhas Aereas Inteligentes SA Pref (SA:GOLL4) выросли в цене на 0,66 п. (6,25%), закрывшись на отметке 11,22.

Лидерами падения стали акции Suzano Papel e Celulose SA (SA:SUZB3), цена которых упала на 1,23 п. (2,46%), завершив сессию на отметке 48,78. Акции KROTON ON NM (SA:KROT3) поднялись на 0,16 п. (1,48%), закрывшись на уровне 10,65, а Klabin Unt (SA:KLBN11) снизились в цене на 0,26 п. (1,19%) и завершили торги на отметке 21,65.

На фондовой бирже Сан-Паулу количество подорожавших бумаг (270) превысило количество закрывшихся в минусе (160), а котировки 41 акций практически не изменились.

Индекс волатильности CBOE Brazil Etf Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на Bovespa, упал на 0,33% до отметки 45.98.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре потерял 0,08%, или 1,00, достигнув отметки $1.213,40 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре выросли на 1,71%, или 1,17, до $69,70 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на кофе США С с поставкой в декабре подешевели на 0,38%, или 0,39, до отметки $102,78.

Между тем на рынке Форекс пара USD/BRL снизилась на 0,40% до 4,1193, а котировки EUR/BRL упали на 0,30%, достигнув отметки 4,8223.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,19% до 94,45.