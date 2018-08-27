Рынок акций Бразилии закрылся ростом, Bovespa прибавил 2,18%

Investing.com — Фондовый рынок Бразилии завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов финансов, недвижимости и муниципальных служб.

На момент закрытия на фондовой бирже Сан-Паулу Bovespa подорожал на 2,18%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Bovespa по итогам сегодняшних торгов были акции ELETROBRAS PNB N1 (SA:ELET6), которые подорожали на 1,14 п. (6,68%), закрывшись на отметке в 18,21. Котировки Centrais Eletricas Brasileiras SA (SA:ELET3) выросли на 0,96 п. (6,55%), завершив торги на уровне 15,61. Бумаги Metalurgica Gerdau SA (SA:GOAU4) выросли в цене на 0,40 п. (5,06%), закрывшись на отметке 8,30.

Лидерами падения стали акции Suzano Papel e Celulose SA (SA:SUZB3), цена которых упала на 1,66 п. (3,26%), завершив сессию на отметке 49,23. Акции MARFRIG ON NM (SA:MRFG3) поднялись на 0,11 п. (1,75%), закрывшись на уровне 6,19, а FIBRIA ON NM (SA:FIBR3) снизились в цене на 1,01 п. (1,26%) и завершили торги на отметке 79,33.

На фондовой бирже Сан-Паулу количество подорожавших бумаг (320) превысило количество закрывшихся в минусе (162), а котировки 28 акций практически не изменились.

Котировки акций Metalurgica Gerdau SA (SA:GOAU4) выросли до 3-летнего максимума, поднявшись на 5,06%, 0,40 п., и завершили торги на отметке 8,30.

Индекс волатильности CBOE Brazil Etf Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на Bovespa, вырос на 3,17% до отметки 44.98, достигнув нового 52-недельного максимума.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре прибавил 0,31%, или 3,80, достигнув отметки $1.217,10 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре выросли на 0,32%, или 0,22, до $68,94 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на кофе США С с поставкой в декабре подорожали на 0,71%, или 0,74, до отметки $105,62.

Между тем на рынке Форекс пара USD/BRL снизилась на 0,64% до 4,0787, а котировки EUR/BRL упали на 0,17%, достигнув отметки 4,7634.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,44% до 94,66.