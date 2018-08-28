Почему стоимость кофе упала до минимума

Почему стоимость кофе упала до 12-летнего минимума

Мировые цены на кофе достигли 12-летнего минимума. Впервые с 2006 года стоимость зёрен арабики упала ниже $1 за фунт. По словам экспертов, это объясняется переизбытком сырья на рынке и ослаблением нацвалюты Бразилии — основного производителя кофе. Впрочем, аналитики полагают, что уже к концу года ситуация изменится: неблагоприятные погодные условия в Бразилии и Индии, а также торговые войны, начатые США — одним из основных потребителей кофе, — могут привести к существенному росту цен.

Мировые цены на кофе достигли рекордно низких значений за последние 12 лет. Так, по данным Нью-Йоркской биржи ICE, на сегодняшний день зёрна арабики (на данный вид кофе приходится почти 70% глобального производства) впервые с июля 2006 года торгуются на уровне $1 за фунт (0,45 кг). При этом ещё 22 августа значение опускалось до $0,95 за фунт.

Второй по популярности вид кофе, робуста, также демонстрирует значительное удешевление. Цена данного сорта опустилась до отметки $1541 за тонну. В последний раз такое значение можно было наблюдать ещё в апреле 2016 года.

Как рассказала RT аналитик ГК Forex Club Дарья Созонова, за год зёрна арабики упали в цене почти на 24%, при этом само снижение стоимости началось ещё в ноябре 2016 года. Тогда один фунт основного вида кофе торговался на уровне $1,71. По словам эксперта, во многом наблюдаемая динамика связана с недавним ростом мирового урожая кофейных плантаций.

Сегодня крупнейшим производителем кофе в мире по-прежнему остаётся Бразилия. Согласно предварительным итогам сезона 2017—2018 годов (с 1 октября по 30 сентября) объём производства в стране составил 51 млн мешков (каждый мешок кофейных зёрен весит 60 кг). При этом в число лидеров рынка также входят: Вьетнам (29,5 млн), Колумбия (14 млн), Индонезия (10,9 млн), Гондурас (8,3 млн), Эфиопия (7,6 млн) и Индия (5,8 млн). Об этом свидетельствуют данные Международной организации кофе (ICO).

В свою очередь, основными потребителями кофе, согласно материалам ICO, на период 2016—2017 годов являлись: Евросоюз (42,6 млн), США (25,7 млн), Бразилия (21,2 млн), Япония (7,9 млн) и Россия (4,6 млн).

Высокая урожайность в странах производителях может привести к заметному перенасыщению рынка кофе уже в следующем сезоне. Поэтому на фоне ожидаемого превышения предложения над спросом цены на сырьё начали серьёзно снижаться. Об этом RT рассказал Аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев

Как следует из июньского отчёта Министерства сельского хозяйства США, в сезоне 2018—2019 годов глобальный избыток кофе может превысить 7,9 млн мешков. Так, ожидается, что мировое производство увеличится на 7,1%, по сравнению с нынешним сезоном 2017—2018 годов, — до 171,2 млн мешков. В то же время потребление вырастет лишь на 2,9% — до 163,2 млн мешков.

Наибольший прирост производства в грядущем сезоне ожидается именно в Бразилии. Общий объём может подскочить на 18,3% — до 60,2 млн мешков (из них 44,5 млн приходится на арабику, а 15,7 млн — на робусту). При этом, по словам Дарьи Созоновой, наряду с высокими производственными мощностями серьёзное давление на мировые кофейные цены оказывает и стремительное падение курса нацвалюты южноамериканской страны.

Так, на фоне общего удешевления валют развивающихся государств в Бразилии был установлен антирекорд последних двух с половиной лет. По данным MarketWatch, с начала 2018 года нацвалюта страны обесценилась почти на 24% и 24 августа впервые с января 2016 года перешагнула отметку 4,1 риала за доллар США.

Помимо ситуации в Бразилии, негативное влияние на цены также оказывает ожидаемый рост производства кофе во Вьетнаме (до 29,9 млн мешков), Колумбии (до 14,5 млн) и Индонезии (до 11,1 млн). Такой вывод также следует из отчёта Минсельхоза США.

При этом одновременно с производственным ускорением на сегодняшний день наблюдается и существенное увеличением мировых запасов сырья. По словам Алексея Коренева, этот показатель на бирже ICE (преимущественно арабики) за год вырос на 34,7% и на конец июля 2018 года составил 2,33 млн мешков. Такая динамика, в свою очередь, также способствует росту предложения на глобальном рынке и снижению стоимости кофе.

Ценовая непогода

В ближайшее время одним из факторов, влияющим на мировую стоимость арабики, останется волатильность бразильского риала, считает Алексей Коренев. Наряду с глобальным валютным ослаблением на развивающихся рынках, нацвалюта южноамериканской страны дешевеет также и за счёт политической напряжённости внутри самого государства.

В преддверии предстоящих президентских выборов 7 октября озабоченность инвесторов вызывает популярность в избирательной гонке бывшего главы Бразилии Лулы да Силвы, отбывающего тюремный срок по делу о коррупции. Тем не менее наибольшее значение для рынка кофе в обозримом будущем будут играть не политические причины, а погодные условия, считает Алексей Коренев.

«Именно климатический фактор является определяющим в динамике цен на кофе по всему миру, опережая даже политические факторы. По предварительным оценкам, текущая засуха сильно повлияет на ключевой период цветения деревьев в период с сентября по ноябрь и усилит стресс плантаций в межсезонье. Таким образом, урожай сезона 2019—2020 годов в Бразилии может снизиться до 54,5 млн мешков против 60 млн в сезоне 2018—2019», — отметил эксперт.

На этом фоне, по прогнозу аналитиков Reuters , зёрна арабики могут подорожать до $1,3 за фунт уже к концу 2018 года.

Восстановлению цен будут способствовать и неблагоприятные метеоусловия в Индии. Об этом рассказал RT первый-вице президент «Опоры России» Павел Сигал . Череда проливных дождей с одновременным ростом числа наводнений станут мощным ударом по урожаю страны. Так, согласно оценке Ассоциации объединённых плантаторов южной Индии (UPASI), в сезоне 2018—2019 кофейное производство может сократиться на 25% и достичь минимальных значений за последние 20 лет. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на представителя UPASI.

Кроме того, на мировые поставки сырья, а, следовательно, и на его рыночную стоимость, могут существенно повлиять и протекционистские действия Соединённых Штатов, подчёркивает Алексей Коренев